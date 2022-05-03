Küba'ya, 2022'de 450.000 Yabancı Turist Geldi - Son Dakika
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Küba'ya, 2022'de 450.000 Yabancı Turist Geldi

03.05.2022 12:42
Küba'ya, 2022'de 450.000 Yabancı Turist Geldi

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba Turizm Bakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Küba'ya Nisan 2022 itibariyle 450.000'in üzerinde yabancı turist geldiğini ve bu rakamın 2021'in tümünde gelen yaklaşık 390.000 yabancı turisti geçtiğini bildirdi.

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba Turizm Bakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Küba'ya Nisan 2022 itibariyle 450.000'in üzerinde yabancı turist geldiğini ve bu rakamın 2021'in tümünde gelen yaklaşık 390.000 yabancı turisti geçtiğini bildirdi. Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu Karayipler ülkesi güvenli bir adres olma potansiyelini sürdürüyor" diye konuştu. Bakan, söz konusu açıklamayı ülkenin başkentinin yaklaşık 140 kilometre doğusunda deniz kıyısında yer alan Varadero tatil bölgesinde Salı günü başlayan 40. Küba Uluslararası Turizm Fuarı öncesinde yaptı. Önümüzdeki günlerde yeni otellerin açılmasının beklendiği Küba'da Halkın Gücü Ulusal Meclisi, 2022 ulusal bütçesinin yüzde 24'ünü turizm sektörünün geliştirilmesine ayırdı. Küba hükümeti, yaklaşık 2,5 milyon turistin gelmesiyle yıl sonunda yüzde 4'lük bir ekonomik büyüme gerçekleşmesini bekliyor.

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Turizm, turist, Mayıs, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Küba'ya, 2022'de 450.000 Yabancı Turist Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küba'ya, 2022'de 450.000 Yabancı Turist Geldi - Son Dakika
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