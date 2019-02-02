Son Dakika Haberleri: Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi

Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi

1 saat önce

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi, System.String[]
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Göktaşının düşmesi sebebiyle iki patlama sesinin duyulduğu ve patlama sesinin etkisiyle çok sayıda yapının camlarının kırıldığı bilgisi basında yer aldı. İlk başta bu gürültünün nedeni anlaşılamasa da, daha sonra Küba'nın Jeofizik ve Astronomi Enstitüsüne bağlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu bir gök taşının düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küba Meteoroloji Müdürlüğü de düşen cismin göktaşı olduğunu doğruladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti

Darbeci Guaido'dan Rusya ve Çin'e Çağrı: Yönetim Değişikliği En Uygun Seçenek Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]