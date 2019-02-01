Son Dakika Haberleri: Küba'ya Meteor Düştüğü İddiası

Küba'ya Meteor Düştüğü İddiası

27 dakika önce

Küba'nın batısına bir meteorun düştüğü iddia edildi.

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Küba'nın batısına bir meteorun düştüğü iddia edildi.

Küba'nın batısındaki Pinar del Ro bölgesinde bulunan Viales kasabasına bir meteorun düştüğü iddia edildi. Görgü tanıkları, çok büyük bir gürültü duyduklarını kaydetti. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - HAVANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Küba, Güncel
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