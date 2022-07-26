Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek - Son Dakika
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Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek

26.07.2022 02:10
Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek

Küba hükümeti, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu.

Küba hükümeti, artan yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji tüketiminde tasarrufa gideceğini duyurdu.

Bölgesel basında yer alan habere göre, hükümet, 2021'de yakıt ihtiyacını temin etmek amacıyla petrol üretimini arttırmasına rağmen enerji krizine çözüm bulamadı.

Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.

Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor." dedi.

Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğuna dikkati çeken Lajes, 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söyledi.

Ülkede resmi verilere göre 2021'de üretilen elektriğin yüzde 47'si ulusal kaynaklardan temin edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek - Son Dakika

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