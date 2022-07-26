Parlamentonun Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen ülkedeki enerji krizinin devam ettiğini belirterek, "Hidrokarbon endüstrisinde devam eden zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor." dedi.

Enerji ve Maden Bakanlığınca düzenlenen ulusal toplantıda Venezuela 'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarrufun zaruri olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Küba, yakıt yetersizliği nedeniyle enerjide tasarrufa gidecek - Son Dakika

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