Son Dakika Haberleri: Küba'yı Kasırga Vurdu: 3 Ölü, 172 Yaralı

Küba'yı Kasırga Vurdu: 3 Ölü, 172 Yaralı

45 dakika önce

Küba'da meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.

Küba'yı Kasırga Vurdu: 3 Ölü, 172 Yaralı, System.String[]
Küba'da meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.

Küba'da meydana gelen kasırga ardında 3 ölü ve 172 yaralı bıraktı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin hepsinin başkent Havana'dan olduğunu duyurdu. Şehrin pek çok bölgesinde ağır hasar meydana geldi. Yerel basın, kasırganın 5 dereceden daha güçlü olduğunu aktardı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı ilk açıklamada hasarın ağır olduğunu söyleyerek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüz. Halihazırda yenileme çalışmaları üzerinde duruyoruz. 172 yaralı da tedavi altında" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

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