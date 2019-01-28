Küba'yı Kasırga Vurdu: 3 Ölü, 172 Yaralı
45 dakika önce
Küba'da meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.
Küba
'da meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.
Küba'da meydana gelen kasırga ardında 3 ölü ve 172 yaralı bıraktı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin hepsinin başkent Havana
'dan olduğunu duyurdu. Şehrin pek çok bölgesinde ağır hasar meydana geldi. Yerel basın, kasırganın 5 dereceden daha güçlü olduğunu aktardı. Küba Devlet Başkanı Miguel
Diaz-Canel, yaptığı ilk açıklamada hasarın ağır olduğunu söyleyerek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüz. Halihazırda yenileme çalışmaları üzerinde duruyoruz. 172 yaralı da tedavi altında" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:16 Kaynak: İHA
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