Küba'yı Vuran Kasırga 3 Can Aldı

Küba'nın başkenti Havana'yı etkisi altına alan kasırgada 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Küba'nın başkenti Havana'yı etkisi altına alan kasırgada 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte büyük hasara yol açan kasırga nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 172 kişinin yaralandığını açıkladı.



Kasırganın vurduğu Regla bölgesinde incelemelerde bulunan Diaz-Canel, hasarın ağır olduğunu ve askeri birliklerin afet bölgesinde görev yaptığını belirtti.



Havana'nın birçok mahallesini vuran ve büyük zarara yol açan kasırga nedeniyle kentin büyük bölümü elektriksiz kaldı.



Küba medyası ve Havana sakinleri, sosyal medyadan, kasırga nedeniyle devrilen sokak lambalarının altında kalan araçların fotoğraflarını paylaştı.

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