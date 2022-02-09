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Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodriguez, 11 Şubat'ta CRR'de sahne alacak - Son Dakika

Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodriguez, 11 Şubat'ta CRR'de sahne alacak

09.02.2022 17:51
Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodriguez, 11 Şubat'ta CRR'de sahne alacak

Klasik müzik kökenli, Kübalı caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodriguez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

Klasik müzik kökenli, Kübalı caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodriguez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

Yapımcı Quincy Jones tarafından 2006'da Montreux Caz Festivali'nde keşfedilen Rodriguez, 11 Şubat'ta konser verecek.

Konserde, Alfredo Rodriguez'e, Grammy adaylığı da bulunan Panagiotis Andreou ve 'Latin caz'ın yapım şeklini değiştiren Kübalılar grubunun lideri Michael Olivera eşlik edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodriguez, 11 Şubat'ta CRR'de sahne alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodriguez, 11 Şubat'ta CRR'de sahne alacak - Son Dakika
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