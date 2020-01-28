Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı - Son Dakika

Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı

6 saat önce

Küba'nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen bir program ile 167. doğum gününde anıldı.

Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı, System.String[]

Küba'nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen bir program ile 167. doğum gününde anıldı.


Esenyurt Belediyesi, Küba'nın ulusal kahramanı kabul edilen Jose Marti'ni doğum gününde anmak için M. Kemal Atatürk ile birlikte büstü bulunan Esenkent Havana Parkı'nda bir program düzenledi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Uruguay Konsolosluğu yetkilileri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Etkinlikte Jose Marti'nin hayatı anlatılarak saygı duruşunda bulunuldu. Her iki ülkenin marşları okundu.


"Vatanı için canını veren liderleri anıyorum"


Etkinlikte konuşan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı üzgün olduğumu belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, "Bugün önemli bir anı yaşıyoruz. Dünyanın çok uzaklarından buraya sevgi seli oluşturmak için buradayız. Uluslar bazen yapılan baskılardan, yoksunluklardan önünü göremez körleşirler. Bu anda onları tekrar mücadele etmeye yönlendiren liderlere ihtiyaç vardır. Topluma güven veren, toplumun çıkarlarını önde tutan, canlarını veren liderler ancak o ülkenin kalkınmasını sağlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurdu. Aynı şekilde Jose Marti, Küba'da halkının önünde ışık oldu. Onları yeniden hayata bağladı. M. Kemal Atatürk de aynı şeyleri yaptı. Minnetle bu uğurda vatanı için canını veren liderleri anıyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Jose Marti, Esenyurt, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kübalı Jose Marti doğum gününde unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]