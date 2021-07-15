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Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga - Son Dakika

Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:00

Meksika'da ülkelerindeki protestolara destek vermek için toplanan Kübalı göstericiler ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Meksika'da ülkelerindeki protestolara destek vermek için toplanan Kübalı göstericiler ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan bir grup Kübalı, Zcalo Meydanı'nda ülkelerindeki hükümet karşıtı protestolara destek için gösteri düzenlendi. Protestocular, Küba bayrakları ve pankartlar ile gösteri yaptı. O sırada çevrede bulunan bazı Meksikalılar ise protestoculara sözlü olarak tepki gösterdi. Yaklaşık 10 Meksikalı, Kübalılara neden ülkede yaşadıklarını sorup, Küba yönetimine desteklerini belirtti. Bazı Meksikalılar ABD'nin ekonomik ambargosunu işaret ederek, "ABD Büyükelçiliğine gidin" dedi. Kübalılar ise "Sabrımızı taşırmayın" sözleriyle karşılık verdi. Ancak sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede protestocuların Meksikalılara saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Göstericilerden bazıları Meksikalıları yere yatırıp yumruk ve tekme ile saldırırken, Meksikalılar ise şemsiye ile vurarak karşılık verdi.

Yaşanan kavga çevredeki güvenlik güçlerinin müdahale etmesi ile kısa sürede sona erdi. Güvenlik güçleri başka tartışma veya kavga yaşanmaması için önlem aldı.

Küba'da binlerce kişi, temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesini protesto etmek için pazar günü sokaklara dökülmüştü. Küba hükümeti, protestoların ABD'nin finanse ettiği paralı askerler tarafından organize edildiğini ve bu kişilerin ekonomik ambargoya destek verdiğini öne sürmüştü. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga
Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga
Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga
Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga

Mexico City, Sonora, kavga, Küba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga - Son Dakika


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