Kübalı Ressam, Çin Kültürel Mirasına Saygı Sergisi Açtı - Son Dakika
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Kübalı Ressam, Çin Kültürel Mirasına Saygı Sergisi Açtı

16.06.2022 12:29
Kübalı Ressam, Çin Kültürel Mirasına Saygı Sergisi Açtı

"Miras" sergisi, ilk Çinli göçmenlerin Küba'ya gelişinin 175. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında açıldı.

"Miras" sergisi, ilk Çinli göçmenlerin Küba'ya gelişinin 175. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında açıldı.

HAVANA, 15 Haziran (Xinhua) -- Kübalı ressam Alexander Hernandez Chang'ın şu anda başkent Havana'nın Tarihi Merkezi'ndeki Asya Evi Müzesi'nde sergilenen tek kişilik sergisi "Miras", onun Çin kültürel kökenine olan saygısını gösteriyor. Sergide, Çin ve Küba kültürlerinin füzyonundan esinlenen ve aralarında yağlı boya tablolar, kara kalem çizimler ve heykellerin bulunduğu 19 sanat eseri yer alıyor. 35 yaşındaki sanatçı Xinhua'ya, "Anılardan çalışmak, edinilen bilgiyi yeni nesillere aktarabilme taahhüdü anlamına geliyor" dedi. Sanatçı ayrıca, "Küba'daki Çin varlığına ilişkin araştırmaları derinleştirmeye devam etmek istiyorum" dedi.

Küba'nın orta kesiminde yer alan ve Havana'dan 350 kilometreden daha uzakta bulunan Sancti Spiritus eyaletinde büyüyen Hernandez Chang, Çin geleneklerini öğrendi ve kendi Çin kökeninden ilham aldı. Chang, "Hem Çin mahallesinden hem de Küba'da geçmişte var olan diğer Çin topluluklarından gelen aile fotoğraflarının yorumlanmasına dayalı çalışıyorum" dedi. Şu anda Çin Kültürünü Yorumlama Merkezi'ni kurmak için yerel bir kalkınma projesi üzerinde çalışan ve daha iyi anlamak için Çin dilini öğrenmeyi uman sanatçı Çin dövüş sanatlarının da bir hayranı.

"Miras" sergisi, ilk Çinli göçmenlerin Küba'ya gelişinin 175. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında açıldı. Serginin küratörü Teresa Toranzo, "Aile Portresi", "Ana Yönler" ve "Karşılaşmalar" gibi çağrışım yapan adlarla sergide yer alan eserler, Mart 2020'de Küba'yı vuran Kovid-19 salgınından önce tasarlanmış olsa da, günümüzün zor zamanlarıyla da alakalı olduğunu ifade etti. Toranzo, "Bu sergide, insanlığın yaşadığı zor zamanlarda, Budizm'in farklı yorumlarından ailenin korunmasına kadar maneviyat gibi konularda çok ilginç bir yansıma var" dedi. 1998 yılında kurulan ve Küba'daki en büyük Asya sanatı koleksiyonuna ev sahipliği yapan Asya Evi Müzesi'ndeki sergi Ağustos ayına kadar açık kalacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ressam, Asya, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kübalı Ressam, Çin Kültürel Mirasına Saygı Sergisi Açtı - Son Dakika

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