Kübalı Uzman: "Ned, ABD'nin Yıkım İçin Bir Dış Politika Aracıdır" - Son Dakika

HAVANA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kübalı bir uzman, Ulusal Demokrasi Vakfı'nın (NED) ABD dış politikasının bir aracı olduğunu söyledi. Havana Üniversitesi Dünya Ekonomi Araştırma Merkezi'nden Luis Rene Fernandez Xinhua'ya, "ABD hükümetleri, egemen ülkelerin iç işlerine müdahale ederek siyasi düzenini yıkmak amacıyla NED'i kullanıyor" dedi.

Küba Yarımküre ve ABD Araştırmaları Merkezi eski kıdemli araştırmacısı olan Fernandez, NED'in yıkıcı örgütlere eğitim ya da finansman sağlayarak ABD hükümetinin gerçek çıkarlarının aldatıcı bir yüzü olarak çalıştığını söyledi. Kübalı uzman, 1983'te kurulan vakıf için "NED, dünya çapında ABD önderliğindeki 'rejim değişikliği' politikasını desteklemek amacıyla özel ve devlet kaynağı topluyor" dedi. "Ve burada Küba'da NED, bu Karayip ülkesindeki siyasi sistemin temel direklerini baltalamayı amaçlayan, ABD'nin adaya karşı altmış yıllık tek taraflı ambargo politikasıyla uyumlu hale geldi" diyen Fernandez "ABD hükümeti, NED'e Küba'daki anayasal düzeni değiştirmesi için fon ve destek sağladı" diye konuştu.

NED'in, Latin Amerika'daki birçok darbenin ve Avrupa ve Afrika'daki sözde "renkli devrimler"in arkasında da rol aldığına işaret eden Fernandez, ABD hükümetinin NED'i, dünya çapında demokrasi ve insan haklarını savunmak için bir platform olarak tanımlarken yalan söylediğini belirtti. Fernandez, "NED, STK'lar ve diğer kuruluşlar aracılığıyla ABD hükümetinin demokratik olarak seçilmiş hükümetleri ele geçirme programlarını maskeliyor" dedi. ABD yönetiminin NED'in gerçek amaçları konusunda şeffaflık göstermediğini söyleyen Fernandez "ABD dış politikasına samimiyet eksikliği rehberlik ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.