Kübalı voleybolcu Karşıyaka'dan ayrıldı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalmasına rağmen yarı finalde havlu atan Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores, yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldı. 30 yaşındaki voleybolcu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray temsilcisi Kuzeyboru'ya transfer oldu. Flores, yeşil-kırmızılı formayla 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 10 müsabakada görev aldı. Kübalı oyuncu kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formalarını da giydi.

- İzmir