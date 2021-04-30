Kübalı voleybolcu Karşıyaka'dan ayrıldı
30.04.2021 12:43
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalmasına rağmen yarı finalde havlu atan Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores, yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldı.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalmasına rağmen yarı finalde havlu atan Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores, yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldı. 30 yaşındaki voleybolcu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray temsilcisi Kuzeyboru'ya transfer oldu. Flores, yeşil-kırmızılı formayla 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 10 müsabakada görev aldı. Kübalı oyuncu kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formalarını da giydi.
- İzmir
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