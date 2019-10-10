Son Dakika Haberleri: Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

33 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O'nun evinde yapılan aramada 3 kilo 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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