Kubat öğretmenler için söyledi

TÜRK Halk Müziğinin ünlü ismi Kubat, türkülerini öğretmenler için seslendirdi. Bilfen Okulları tarafından Çamlıca'da hizmete açılan Bilfen Garden Etkinlik Salonu'nda düzenlenen etkinliğe bin 600 öğretmen katıldı.

Türk Halk Müziğinin önemli ses sanatçılarından Kubat, Anadolu'nun her bölgesine uzanan türkülerden oluşan repertuarını öğretmenler için seslendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi düzenlenen etkinliğe, Bilfen Okullarının İstanbul'da çalışan anaokulu, ilköğretim ve lise kademelerinden bin 600 öğretmen katıldı. Eğitimciler, Bilfen'in yeni etkinlik alanı Bilfen Garden'da 3 gün süren etkinliklerde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUMLULUĞU BÜYÜK"

Bilfen Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Fatih Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Bilfen Okulları bünyemizde bulunan 33 anaokulu, 19 ilkokul, 18 ortaokul ve 19 lisemizdeki yaklaşık 20 bin 500 öğrenciye 4 bine yakın eğitim personelimizle hizmet veriyoruz. Sayılardan anlaşılacağı gibi biz çok büyük aileyiz. Öğretmenlerimizin sorumluluğu büyük. Ülkemizi çağın ilerisine taşımak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek olan sizlersiniz. İçimiz rahat, güvenimiz sonsuz. Beraber yürüdüğümüz işini gönülden yapan öğretmen arkadaşlarımızla yol alıyoruz. Gelecek nesilleri yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Anaokulundan liseye kadar İstanbul'daki tüm kampüslerde görev yapan öğretmenlerin katıldığı gecelerde, kurumda çeşitli kademelerde görev yapan ve 5-10-15-20-25-30 yıllık hizmet sürelerini dolduran çalışanlar da ödüllerini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk'ün elinden aldılar.

Kubat, "Doyulur mu, Bu Gün, Bahçe Duvarından Aştım ve Yas isimli dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi. Öğretmenler ise Kubat'ın seslendirdiği türkülere eşlik etti.