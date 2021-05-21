Kubbe-i Hadra'ya Yeni Çiniler Yerleştirildi - Son Dakika

Kubbe-i Hadra'ya Yeni Çiniler Yerleştirildi

21.05.2021 15:40
Kubbe-i Hadra'ya Yeni Çiniler Yerleştirildi, System.String[]

Konya'nın simgesi olan Mevlana Türbesi'ndeki Kubbe-i Hadra'da tarihinde 8'inci kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler Konya protokolünün katılımı ile monte edildi.

Restorasyon çalışmaları devam eden Hz. Mevlana Türbesi'nin yeşil kubbesine asıl rengi olan turkuaz çiniler yerleştirildi.

Çinilerin yerleştirilmesi öncesinde düzenlenen programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolünde sürdürülen çalışmanın hayırla sonlanmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

HZ. MEVLANA'YA HİZMET ETMEK HER İNSANA NASİP OLMAZ

Kubbe-i Hadra'nın restorasyon projesinin masraflarını karşılayan hayırsever iş adamı Ali Akkanat, "2011-2012 yıllarında Mevlana Türbesi'nin çatısını ve içerisini restore ettirmiştim. Sadece Kubbe-i Hadra kalmıştı. Bana burayı da yapmayı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Çünkü Hz. Mevlana'ya hizmet etmek her insana nasip olmaz. Buraya hizmet eden herkes çok şanslı. Çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, eskilerin "Şerefü'l-mekân bi'l-mekîn" sözünü hatırlatarak, "Mekanın şerefi içindekilerden gelir. Sadece Konya'ya değil, tüm ülkemize şeref veren Hz. Mevlana'nın huzurundayız. Osmanlı döneminde beş defa, Cumhuriyet döneminde de iki defa değişen çinileri bugün 8'inci defa değiştireceğiz. Sayın iş adamımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize kadar sahip çıkan tüm hâzirûna hürmetlerimizi arz ediyoruz." dedi.

BU LÜTUF BİZE NASİP OLDU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Mübarek bir günde çok güzel bir iş için buradayız. 8'inci defa restore edilmesi lütfu hamd olsun bize de nasip oldu. Büyükşehir Belediyemizin hemen Mevlana'nın önündeki restorasyonlarıyla yine arka tarafta yapılacak çalışmalar şehrimizin geleceğine ve turizmine hizmet edecek." dedi.

BU GÜZELLİĞİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden birinde olduklarını belirterek, "Sözleriyle asırlara damga vurmuş Hz. Pir'in huzurundayız. Hz. Pir'e hizmet etmek bir hamd vesilesi hepimiz için. Sevgi ve barış sözleri bugün dünyada en çok ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi. Bu çekim alanını, bu güzelliği daha da güzelleştirmek adına bugün bir önemli hizmete vesile olunuyor. Türkiye'nin en önemli hayırseverlerinden olan Ali Akkanat ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

80-100 YIL BU ÇİNİ KAPLAMALAR ŞEHRİ TEMSİL EDECEK

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Selçuklulara başkentlik yapmış şehrimizde sembolleşen Kubbe-i Hadra'da büyük bir değişim olacak. Ali Akkanat ağabeyimizden Allah razı olsun. Bu değişime vesile oldu. İnşallah belki 80-100 yıl bu çini kaplamalar şehri temsil etmeye devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kubbe-i Hadra'nın çinilerinin yenilenmesi etabında önemli bir mesafenin kat edilerek ilk çiniyi yeni yerine yerleştirmiş olacaklarını söyledi. Bu önemli işi üstlenen hayırsever iş adamı Ali Akkana'ta teşekkür eden Başkan Altay, "Mevlana Türbesi Anadolu'nun kalbi ve manevi merkezidir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri babasıyla birlikte Belh'ten başlayan yolculuğunu o dönem sadece Anadolu'nun değil, dünyanın en önemli şehirlerden bir tanesi olan kadim başkentimiz Konya'da nihayete erdiriyor. 13. yüzyıldan itibaren Hz. Mevlana'nın sözleri tüm dünyaya bir ilham, bir ışık oluyor. Biz de bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

TÜRBE ETRAFINDA HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Hz. Mevlana Türbesi etrafında önemli düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti: "Hemen türbe karşısında Mevlana Çarşısı'nın yıkımı tamamlandı. İnşaat hızla devam ediyor. Altın Çarşı'nın yapımına da bu ay itibariyle başlamayı planlıyoruz ve Şeb-i Arus'a kadar bu projelerin ikisi de tamamlanmış olacak. Türbe önü kentsel dönüşümü böylece tamamlanmış olmakla birlikte türbe arkasında Karatay Belediyemiz ile birlikte çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Böylece Konya'ya gelenler ve Konyalılar için türbe etrafında her şey çok daha güzel olacak. Kültür Bakanımızın şahsında Genel Müdür Yardımcımıza ve İl Kültür Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bu uyum ve ahenkten dolayı teşekkür ediyorum. El ele verdik, Konya'nın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

KUBBE-İ HADRA'YA İLK ÇİNİYİ KOYMANIN HEYECANIN YAŞIYORUZ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Kubbe-i Hadra'ya ilk çiniyi koymanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde AK Parti iktidarları döneminde birçok eser tekrar kazandırıldı. Devletimizin gücü hepsine yeter. Hayırsever Ali Akkanat'ı tebrik ediyoruz. Allah sayılarını çoğaltsın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, "Ali Akkanat ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hizmetleri oldu. Bugün çok kıymetli, değerli bir mekan olan Hz. Mevlana'nın türbesinde çini koyma işleminin Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

TÜRK-İSLAM TARİHİNİN ÇOK ÖNEMLİ ESERLERİNİ GELECEK NESİLLERLE BULUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, çok önemli bir mekanda güzel bir faaliyete ortak olmaktan büyük bir manevi haz duyduğunu ifade ederek, "Kültür Bakanlığımızla birlikte mahalli idarelerimizin bu noktada duyarlı olması da çok kıymetli. Türk-İslam tarihinin çok önemli eserlerinin üzerindeki tozları silmek, bunları aslına rücu ettirmek ve gelecek nesillerle buluşturmak çok önemli. Bu anlamda klasik faaliyetlerinin dışında mahalli idarelerimizin, Konya belediyeciliğinin bu noktalardaki performansı takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda konuşmaların ardından protokol mensupları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolünde gerçekleştirilen restorasyon kapsamında Kubbe-i Hadra'ya ilk çiniyi monte etti.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kubbe-i Hadra'ya Yeni Çiniler Yerleştirildi - Son Dakika


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