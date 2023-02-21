Olay saat 15.30 sıralarında Kuzey Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami 'de meydana geldi. Kubbe onarımı için caminin üzerinde çalışan inşaat işçisi Orhan Gedikli fenalaştı. İnşaat işçisine ilk olarak mesai arkadaşları yardım etti. Bulunduğu alandan indirilemeyince, işçiler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Orhan Gedikli'yi merdivenli araçla mahsur kaldığı yerden indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Daha önceden kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen işçi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Orhan Gedikli, İtfaiye, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KUBBE ONARIMI SIRASINDA FENALAŞAN İNŞAAT İŞÇİSİNİ İTFAİYE İNDİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.