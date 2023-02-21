KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kubbe onarımı için caminin üzerinde çalıştığı sırada fenalaşan inşaat işçisi Orhan Gedikli (49), mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Gedikli ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay saat 15.30 sıralarında Kuzey Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami'de meydana geldi. Kubbe onarımı için caminin üzerinde çalışan inşaat işçisi Orhan Gedikli fenalaştı. İnşaat işçisine ilk olarak mesai arkadaşları yardım etti. Bulunduğu alandan indirilemeyince, işçiler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Orhan Gedikli'yi merdivenli araçla mahsur kaldığı yerden indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Daha önceden kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen işçi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › KUBBE ONARIMI SIRASINDA FENALAŞAN İNŞAAT İŞÇİSİNİ İTFAİYE İNDİRDİ - Son Dakika