KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI - Son Dakika
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KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI

21.05.2022 14:29

HATAY'da, cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya kalkışan A.G. (37), 408 Evler Mahallesi muhtarı Şakir Varlıbaş tarafından yakalandı.

HATAY'da, cami kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya kalkışan A.G. (37), 408 Evler Mahallesi muhtarı Şakir Varlıbaş tarafından yakalandı. Mahalleli ise 'hırsızlık'tan suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliyi çıktığı kubbede fotoğrafladı.

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin kubbesinde bakır kaplamanın bir kısmının söküldüğünü görenler, polise bildirdi. Olayı haber alan mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş da camiye geldi. Kubbeye çıkan Varlıbaş, hırsızlık şüphelisi A.G. ile karşılaştı. Bakır kaplamaları söken A.G., suçüstü yakalandı. Çevrede toplananlar da şüphelinin kubbede bakır sökerken fotoğraflarını çekti. Kubbeden indirilen A.G., camiye gelen polise teslim edildi. 'Hırsızlık' suçundan kaydı olan A.G., emniyete götürülerek sorguya alındı. (DHA)

KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI
KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI
KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI
KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KUBBEDEKİ HIRSIZI MUHTAR YAKALADI - Son Dakika


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