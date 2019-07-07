Kubbedeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı

MUŞ'un merkez Kızılağaç
beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Kızılağaç beldesinde cami kubbesine yuva yapan leyleğin yavrularından biri yuvadan düştü. Belde sakinlerinden Ramazan Erten
yavru leyleği evine götürerek besledi. Erten, itfaiyeden yardım istedi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşmadı. Bunun üzerine Muş
Belediyesi'ne haber verildi. Kent merkezinden gelen itfaiye ekibi, yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı. Çalışmaları meraklı gözlerle izleyen belde sakinleri, leyleği yuvasına ulaştıran itfaiye erlerini alkışladı.
Muş İtfaiye
ekibinde Metin Ekinci
, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu söyleyerek, duyarlı davranışlarından dolayı belde sakinlerine teşekkür etti.
- Muş