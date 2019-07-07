Son Dakika Haberleri: Kubbedeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı
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Kubbedeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı

1 saat önce

MUŞ'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.

Kubbedeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı, System.String[]
MUŞ'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Kızılağaç beldesinde cami kubbesine yuva yapan leyleğin yavrularından biri yuvadan düştü. Belde sakinlerinden  Ramazan Erten yavru leyleği evine götürerek besledi. Erten, itfaiyeden yardım istedi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşmadı. Bunun üzerine Muş Belediyesi'ne haber verildi. Kent merkezinden gelen itfaiye ekibi, yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı. Çalışmaları meraklı gözlerle izleyen belde sakinleri, leyleği yuvasına ulaştıran itfaiye erlerini alkışladı.
Muş İtfaiye ekibinde Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu söyleyerek, duyarlı davranışlarından dolayı belde sakinlerine teşekkür etti.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Güncel
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