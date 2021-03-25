Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor

25.03.2021 10:49

Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor Tarihi cami ve kubbesindeki tabut drone görüntülendi Dünyada eşi benzerine rastlanmayan Katip Sinan Camii, kubbesinde bulunan tabut ile görenlerin ilgisini çekiyor.

Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor

Tarihi cami ve kubbesindeki tabut drone görüntülendi

İSTANBUL - Dünyada eşi benzerine rastlanmayan Katip Sinan Camii, kubbesinde bulunan tabut ile görenlerin ilgisini çekiyor. Bilinen hikayesinin ise Osmanlı sarayının mutfak katibi, Katip Sinan Efendi'nin vasiyeti nedeniyle olduğu. Tarihi cami ve kubbesindeki tabut drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Fatih semtinde bulunan Katip Sinan Camii kubbesinde bulunan tabut ile eşine az rastlanır bir cami olma özelliğini taşıyor. Camii 1469 yılında Osmanlı sarayının mutfak katibi, Katip Sinan Efendi tarafından kendi maaşıyla yaptırıldı. Bilinen hikayesi ise Katip Sinan Efendi vasiyet olarak inşa ettirdiği caminin kubbesine tabutla konulmak isteniyor. O dönemki çevresi ise peki deyip onu yine caminin haziresine defnediyorlar. Ertesi Sabaha namazında cemaat tabutu mezardan çıkıp kubbe üzerinde görüyorlar. Bu olay 3 kez üst üste yaşanıyor. Cemaat artık bu işte bir anlam olduğunu düşünüp tabutu kubbe üzerinde bırakıyor. En son 2000 yılında yapılan restorasyonda üzeri kurşunla kaplanarak olduğu yerde bırakılıyor. Camiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Duydukları hikaye sonrası kubbenin fotoğrafını çekmeye bir çok vatandaş geliyor.

"Dünyada eşi benzeri yoktur"

Katip Sinan Camii 1496 yılında Sultan ikinci Beyazıd döneminde yapıldığını ifade eden Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, "Bu camiyi yapan Osmanlı sarayının mutfak katibi, Katip Sinan Efendi olduğunu biliyoruz. Katip Sinan Efendi hayırsever birisi olarak biliniyor. Bulunduğumuz bölgede o zamanlar medreselerin yoğun olduğu bir bölgedir. Hayırsever birisi olduğu için kendi parası ile buraya bir cami yaptırıyor. Kendisi vasiyetinde öldüğü zaman caminin kubbesine gömün diyor. O zamanki vatandaşlar ona tamam deyip onu caminin haziresine gömüyorlar. Defnettikten sonra sabahleyin geldiklerinde mezar yeri eşilmiş tabut kubbeye çıktıklarını görüyorlar. Tekrar hazireye gömdüklerinde bu olay 3 kez aynı şekilde yaşanıyor. Kubbeye tekrar çıkınca vatandaşlar dokunmuyor ve 600 yıldan beridir tabut kubbede duruyor. Dünyada eşi benzeri yoktur. Müslüman coğrafyasında göremezsiniz böyle bir olay kimsenin tabutu caminin kubbesine gömülmez. Bu olayın yazılı kaynaklarda hikaye şeklinde anlatılmış, tamamen bir rivayetten ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Daha önce böyle bir olaya rastlamadık"

59 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden Muzaffer Özbey, "Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Orada yatan mübarek kişi caminin imamı olduğunu biliyorum, dediklerine göre. Camiyi kendi maaşıyla yaptırmış vefat ettiği zaman hazireye defin ediyorlar. Fakat sabah geliyorlar ki tabut caminin kubbesinde duruyor. Ona dokunmadan bırakıyorlar öyle. İstanbul'da çok yer gezdim böyle bir şey göremedim" diye konuştu.

"Öldüğümde beni kubbeye gömün diye, vasiyet etmiş"

Kubbe üzerinde tabutu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Mesut Özcan, "Neden orada olduğunu araştırdım, Katip Sinan Efendi kendi kazandığı maaşla bu camiyi yaptırmış. Vasiyet etmiş öldüğümde beni kubbeye gömün diye. Önce hazireye gömmüşler. Ertesi sabah namazında bakıyorlar ki mezar açılmış tabut kubbeye çıkmış. Tekrar aynı olay yaşanınca bu sefer vasiyetinden dolayı olduğunu anlıyorlar" dedi.

Öte yandan tarihi cami ve kubbesindeki tabut drone ile görüntülendi.

Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor
Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor
Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor
Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor

İstanbul, Osmanlı, Fatih, Drone, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kubbesinde tabut olan cami görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


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