Kubbetu's Sahra'ya Baskın Düzenleyen İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın İmamlarına ve Görevlilerine...
15 dakika önce
Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı.
Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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