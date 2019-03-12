Son Dakika Haberleri: Kubbetu's Sahra'ya Baskın Düzenleyen İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın İmamlarına ve Görevlilerine...

Kubbetu's Sahra'ya Baskın Düzenleyen İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın İmamlarına ve Görevlilerine...

15 dakika önce

Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı.

Kubbetu's Sahra'ya Baskın Düzenleyen İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın İmamlarına ve Görevlilerine..., System.String[]
Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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