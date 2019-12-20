Kubilay anısına 13. kez koşacaklar - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anısına düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" bu yıl 13. kez yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışmaya katılmak için 22 Aralık Pazar akşamı 18.00'e kadar başvuruda bulunulabilecek.



Menemen ilçesinde 89 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları 23 Aralık'ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de aynı gün düzenlenecek "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek. Bu yıl 13.'sü düzenlenecek 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı Buruncuk mevkiinden 08.30'da başlayarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek.



Son başvuru 22 Aralık'ta



Yarışmaya ferdi lisanslı, kulüp ve okul takımlarında yer alan sporcular başvurabilecek. Yarışlar 1999 ve öncesinde doğan erkek yarışmacıların katılabileceği Büyük Erkek, 1999 ve öncesinde doğan kadın yarışmacıların katılabileceği Büyük Kadın, 2000 ve 2001 doğumlu erkeklerin katılabileceği Genç Erkek ve 2000 ve 2001 doğumlu kadınların katılabileceği Genç Kadın olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Yarışmada toplam 51 bin 600 TL ödül dağıtılacak.



Başvuruların, 22 Aralık Pazar 18.00'e kadar Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'na bizzat yapılması gerekiyor. Başvurular hakkında 0232 293 42 13 numaralı telefondan ya da buradan bilgi alınabiliyor. - İZMİR