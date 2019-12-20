Kubilay anısına 13. koşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kubilay anısına 13. koşu - Son Dakika Spor

Kubilay anısına 13. koşu

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu, 23 Aralık'ta bu yıl 13'üncü kez yapılacak.

Kubilay anısına 13. koşu, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu, 23 Aralık'ta bu yıl 13'üncü kez yapılacak. Yarışmaya katılmak için 22 Aralık Pazar akşamı 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek. Menemen'de 89 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, ölüm yıl dönümleri olan 23 Aralık'ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de aynı gün düzenlenecek Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek. 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı Buruncuk Mevkii'nden saat 08.30'da başlayarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Yarışmaya ferdi lisanslı, kulüp ve okul takımlarında yer alan sporcular başvurabilecek. Yarışlar 1999 ve öncesinde doğan erkek yarışmacıların katılabileceği Büyük Erkek, 1999 ve öncesinde doğan kadın yarışmacıların katılabileceği Büyük Kadın, 2000 ve 2001 doğumlu erkeklerin katılabileceği Genç Erkek ve 2000 ve 2001 doğumlu kadınların katılabileceği Genç Kadın olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Yarışmada toplam 51 bin 600 TL ödül dağıtılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Fehmi Kubilay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir
Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
19:50 Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray itirafı! - Son Dakika Spor
19:41 Bakan Kasapoğlu: Güreş bizim geleceğimiz - Son Dakika Spor
19:32 Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor'a valilik heyet atadı - Son Dakika Spor
19:30 Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika Spor
19:20 Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri başladı - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kubilay anısına 13. koşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]