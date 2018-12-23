Kubilay'ın Şehit Edilişinin 88. Yılı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 88. yılında anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 88. yılında anıldı.



Kubilay Şehitliği'nde, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde, anıta çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.





İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.





Topçu Yüzbaşı Özhan Oktay, törende yaptığı konuşmada, şehit Kubilay'ın isminin "vatanseverlik" anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Şehit Kubilay, kalbi vatan sevgisi ile dolu bir idealistin millet ve Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve feda etmesinin en güzel örneğidir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar. Onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini koruyan cumhuriyet gençliği görevi başındadır."



Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da şehit Kubilay ve arkadaşlarının kahramanlıklarının tarihe altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Yüce milletimiz mukaddes vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.



Anma programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.





Şehit Kubilay'ın ailesi adına Mustafa Kubilay, Orgeneral Recep ve Kocaoğlu'nun katıldığı törenin ardından, şehitlik ziyareti yapılarak, mezarlara karanfil bırakıldı. Burada Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven dua etti.



Tören sonrası Menemen İZBAN İstasyonu önünde toplanan bir grup "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.





Ellerinde Türk bayraklarıyla Kubilay Şehitliği'nin bulunduğu Yıldıztepe mevkisine yürüyen grup, şehitliğe karanfil koydu.

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