Son Dakika Haberleri: Kubilay'ın Şehit Edilişinin 88. Yılı

Kubilay'ın Şehit Edilişinin 88. Yılı

4 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Kubilay'ın Şehit Edilişinin 88. Yılı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın İzmir'in Menemen ilçesinde şehit edilişinin 88. yılı sebebiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Menemen'de 88 yıl önce bugün Cumhuriyet devrimcisi Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:27 Kaynak: AA

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