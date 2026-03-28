Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni detaylar: Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni detaylar: Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

28.03.2026 18:48
İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ifadesi dosyaya girdi. Kalaycıoğlu, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını ve kimseyi azmettirmediğini belirtti.

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sabah'ın haberine göre, cinayetin azmettiricisi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği kapsamlı ifade dosyaya girdi. İfadede hem olay günü yaşananlar hem de taraflar arasındaki ilişkiler dikkat çekici ayrıntılarla yer aldı.

"KUNDAKÇI'YI KIZIMIN ÇEVRESİNDEN TANIRIM"

Zuhal Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı kızı Aleyna'nın arkadaş çevresi aracılığıyla tanıdığını belirterek, ilk olarak Bodrum'da karşılaştıklarını, daha sonra İstanbul'da birkaç kez evine geldiğini söyledi. Kundakçı'nın geçmişte futbol oynadığını ancak sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını bildiğini ifade eden Kalaycıoğlu, aralarında herhangi bir husumet ya da alacak-verecek ilişkisi bulunmadığını vurguladı.

"METİN KADAYIFÇIOĞLU REHBERİMDE 'ABİ' DİYE KAYITLI"

"Benden sormuş olduğunuz Metin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı çok eskiden beri tanırım. Kendisiyle ne zaman tanışıklığımı hatırlamıyorum. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Nerede oturduğunu bilmem. Telefon rehberimde kayıtlıdır, hatırladığım kadarıyla Metin abi olarak kaydettim.

"ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NU 3 HAFTA ÖNCE TANIDIM"

"Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı yaklaşık 3 haftadır tanırım. Kendisi kızım Aleyna ile birlikte engelli kızım Cansu Tutuş'u eve görmeye gelmişlerdi. Kendisiyle ilk defa orada tanıştım. Armatörlük yaptığını biliyorum. Kızım ile kendisi görüşüyordu ancak aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olup olmadığına dair bilgim yoktur. Telefon numarası rehberimde Alaattin olarak kayıtlı olabilir. Bu şahısla aramda herhangi bir alacak verecek meselesi ve husumet yoktur."

"ENGELLİ KIZIMA VE BANA ALEYNA BAKIYOR"

İfadesinde aile hayatına da değinen Kalaycıoğlu, yaklaşık 20 yıldır eşinden ayrı yaşadığını, biri engelli olan iki kızına baktığını anlattı. Engelli kızının bakımının büyük ölçüde Aleyna tarafından karşılandığını belirten Kalaycıoğlu, geçimini de kızının desteğiyle sağladığını dile getirdi.

"VAHAP İLE KIZIMIN SORUNLARI VARDI"

Kalaycıoğlu, kızının Vahap Canbay ile olan ilişkisinde ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdü. Canbay'ın sık sık arkadaşlarını eve getirmesi nedeniyle huzursuzluk yaşadığını, bu nedenle Zekeriyaköy'deki evinden taşınarak Beykoz'a geçtiğini söyledi. Ancak aynı durumun burada da devam ettiğini ifade etti.

Kızının bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini ancak süreçte baskı gördüğünü iddia eden Kalaycıoğlu, zaman zaman kızının kendisini arayarak yardım istediğini, aralarındaki gerilimin giderek arttığını belirtti.

"AYRILMAK İSTEDİ SÜREÇ ZORLAŞTI"

İfadesinde, kızının söz konusu ilişkiden birkaç kez ayrılmak istediğini dile getiren Kalaycıoğlu, taraflar arasındaki tartışmaların zamanla büyüdüğünü ve bu durumun kendisini de tedirgin ettiğini söyledi. Yaşananlara rağmen resmi makamlara başvurmadıklarını, korktuklarını ifade etti.

OLAY GÜNÜ: "STÜDYODAYIZ, ÇIKAMIYORUZ" TELEFONU

Olay günü akşam saatlerinde kızının kendisini aradığını anlatan Kalaycıoğlu, "Stüdyodayız, dışarı çıkamıyoruz" dediğini aktardı. Kızına ısrarla eve gelmesini söylediğini belirten Kalaycıoğlu, bir süre sonra kızının panik halde eve geldiğini ifade etti.

Kızının özellikle köpeği için endişelendiğini ve sürekli bu konuyu dile getirdiğini söyleyen Kalaycıoğlu, yaklaşık iki saat sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eve geldiğini ve kızının onunla birlikte ayrıldığını belirtti.

POLİSTEN GELEN TELEFON

Kalaycıoğlu, olaydan kısa süre sonra polislerin kendisini aradığını ve Ümraniye'de bir yaralama olayı yaşandığını bu şekilde öğrendiğini söyledi. Kızına ulaşamayınca çevresindekileri aradığını, daha sonra kızının bir arkadaşının yanında olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Kendisine aktarılan bilgilere göre Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Vahap Canbay arasında tartışma yaşandığını ve bu tartışma sırasında silah kullanıldığını öğrendiğini dile getirdi.

"KIZIM ŞOKTAYDI, TİTRİYORDU"

Kızını daha sonra bir arkadaşının evinde bulduğunu anlatan Kalaycıoğlu, Aleyna'nın olayın etkisiyle büyük panik yaşadığını, titrediğini ve konuşmakta zorlandığını söyledi. Olayın ardından polis ekiplerinin eve gelerek kızını götürdüğünü de ifadesine ekledi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK" SÖZLERİ SORULDU

İfadesinde, olay günü kullandığı iddia edilen "Herkes haddini bilecek" sözleri de sorulan Kalaycıoğlu, bu ifadeyi bir telefon görüşmesi sırasında söylediğini ancak tehdit amacı taşımadığını savundu.

"KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM"

Hakkındaki iddialara net şekilde karşı çıkan Kalaycıoğlu, "Benim bu olayla herhangi bir ilgim yoktur. Kimseyi yönlendirmedim, kimseyi azmettirmedim" ifadelerini kullandı. Kundakçı'nın kızının arkadaşı olduğunu da sözlerine ekledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zuhal Kalaycıoğlu hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

