Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a Gol ile Döndü
9 dakika önce
Bursaspor, sezon başında Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı.
Bursaspor
, sezon başında Ankaragücü
'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı. A2 takımı ile hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlılarda takıma katılan genç golcü bir de gol attı.
Bursaspor, bugün U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçıyla, Konyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü. 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakadan A Takım 3-2 galip ayrıldı. A Takımı'nın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin
ve Burak Kapacak kaydetti. U21 Takımı'nın golleri ise Ali Akman
ve Hürrem Akkuş
'dan geldi.
Yeşil-beyazlılar, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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