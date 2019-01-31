Son Dakika Haberleri: Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a Gol ile Döndü

Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a Gol ile Döndü

9 dakika önce

Bursaspor, sezon başında Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı.

Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a Gol ile Döndü, System.String[]
Bursaspor, sezon başında Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı. A2 takımı ile hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlılarda takıma katılan genç golcü bir de gol attı.

Bursaspor, bugün U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçıyla, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakadan A Takım 3-2 galip ayrıldı. A Takımı'nın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. U21 Takımı'nın golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş'dan geldi.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Spor
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