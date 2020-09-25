Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti - Son Dakika

Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Kubilay Kanatsızkuş, veda açıklaması yaptı.

Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti, System.String[]

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Kubilay Kanatsızkuş, veda açıklaması yaptı.

Bursaspor'dan ayrılan Kubilay Kanatsızkuş, sosyal medya hesaplarından veda açıklaması yaptı. Genç golcü şunları söyledi: "Altyapıda U13 takımıyla başlayan Yeşil Beyaz maceram üst yaş takımlarının ardından A takıma kadar devam etti ve elimden gelen her şeyi Bursaspor için sahada yapmaya çalıştım. Saha içinde, saha kenarında her an mücadelemi Bursaspor için gösterdim. Hep beraber sevindiğimiz, hep beraber üzüldüğümüz yıllara sığmayan hatıralarım artık yeni bir maceraya dönüşüyor.

Daha küçük bir çocukken renklerine gönül vererek uzun yıllardır hizmet ettiğim Bursaspor'umuza veda zamanı. 11 sene boyunca ilk günümden son günüme kadar; gelişiminde, bana verilen şansta, iyi anımda, kötü anımda bana emek veren, yanımda olan altyapı hocalarıma, yönetim kuruluna, hocalarıma, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma, gerçek ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim.

Bursaspor formasıyla tattığım tarifsiz duygular ve yaşadığım her an için bir kez daha teşekkür ederim. Hem şehrimiz hem de Bursaspor'umuz her zaman kalbimde olacak. Hoşçakalın..." - BURSA

Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti
Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti

Sosyal Medya, Bursaspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'a veda etti - Son Dakika Spor

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