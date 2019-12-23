Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı - Son Dakika
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Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı.

Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 89. yılında anıldı.

Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez, Kubilay'ın, Cumhuriyet ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini söyledi.

Kubilay'ın, birçok değerin simgesi haline geldiğini ifade eden Dönmez, "Kubilay olmak vatanseverliktir. Atatürk ilke ve inkilaplarından ödün vermemektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy anıt özel defterini imzaladı.

Daha sonra Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere kupaları verildi. Kubilay ailesinin de katıldığı törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Bu arada Menemen Stadı önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Kubilay Anıtı'na kadar yürüdü.

Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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