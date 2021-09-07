Kubilay Sönmez Bursaspor'da

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Başarılı orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kubilay Sönmez'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA
Kaynak: İHA
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