Kubilay Sönmez Bursaspor'da

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başarılı orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kubilay Sönmez'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA