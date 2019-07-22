Kubo, Bayern Münich'e karşı en iyi hamle
1 saat önce
Takefusa Kubo, Real Madrid ile Los Blancos'taki Uluslararası Şampiyonlar Kupasında ilk maçında Bayern Münich'e karşı ilk maçını yaptı ve Alman takımına karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Takefusa Kubo, Real Madrid
ile Los Blancos'taki Uluslararası Şampiyonlar Kupasında ilk maçında Bayern Münich'e karşı ilk maçını yaptı ve Alman takımına karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05
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