Son Dakika Haberleri: Kubo, Bayern Münich'e karşı en iyi hamle
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Kubo, Bayern Münich'e karşı en iyi hamle

1 saat önce

Takefusa Kubo, Real Madrid ile Los Blancos'taki Uluslararası Şampiyonlar Kupasında ilk maçında Bayern Münich'e karşı ilk maçını yaptı ve Alman takımına karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.

Takefusa Kubo, Real Madrid ile Los Blancos'taki Uluslararası Şampiyonlar Kupasında ilk maçında Bayern Münich'e karşı ilk maçını yaptı ve Alman takımına karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Kubo, Bayern Münich'e karşı en iyi hamle
Real Madrid, Münih, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 
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