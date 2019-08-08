Kubo ve Rodrygo, Castilla’yı Alcorcón’a karşı zafer kazanacak
1 saat önce
Takefusa Kubo ve Rodrygo Goes, Real Madrid Castilla'yı Alcorcón'a karşı sezon öncesi 3-0 kazandı. Rodrygo, Javi Hernández ve Pedro'nun golü zaferi aldı.
Takefusa Kubo ve Rodrygo Goes, Real Madrid
Castilla'yı Alcorcón'a karşı sezon öncesi 3-0 kazandı. Rodrygo, Javi Hernández ve Pedro'nun golü zaferi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55
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