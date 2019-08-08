Son Dakika Haberleri: Kubo ve Rodrygo, Castilla’yı Alcorcón’a karşı zafer kazanacak
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Kubo ve Rodrygo, Castilla’yı Alcorcón’a karşı zafer kazanacak

1 saat önce

Takefusa Kubo ve Rodrygo Goes, Real Madrid Castilla'yı Alcorcón'a karşı sezon öncesi 3-0 kazandı. Rodrygo, Javi Hernández ve Pedro'nun golü zaferi aldı.

Takefusa Kubo ve Rodrygo Goes, Real Madrid Castilla'yı Alcorcón'a karşı sezon öncesi 3-0 kazandı. Rodrygo, Javi Hernández ve Pedro'nun golü zaferi aldı.
Pedro Rodriguez Ledesma, Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 
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