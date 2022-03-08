KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU - Son Dakika
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KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU

08.03.2022 09:43

TRABZON'da Kübra Çolak Demir (34), işitme engelli annesi Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için öğrendiği işaret dilini geliştirerek, eğitimlerle uluslararası işaret dili tercümanı oldu.

TRABZON'da Kübra Çolak Demir (34), işitme engelli annesi Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için öğrendiği işaret dilini geliştirerek, eğitimlerle uluslararası işaret dili tercümanı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Demir, "Ailemin dezavantajını avantaja çevirerek sadece ülkede değil uluslararası anlamda engelli bireylerin sesi oldum" dedi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Kübra Çolak Demir, işitme engelli Emine ve babası Rahmi Çolak ile iletişim kurabilmek için küçük yaşta işaret dilini öğrendi. Eğitimler alarak uluslararası işaret dili tercümanı olan Çolak, işitme engellilerin sesi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Çolak, uluslararası spor organizasyonlarına da katılarak işaret dili tercümanlığı yapıyor.

Ailesinin kendisini duymadığını fark ettiğimde küçük yaşta olduğunu anlatan Kübra Çolak Çolak, "Onlarla dokunarak iletişim kurmaya çalışıyordum. O yaşlarda sürekli anne ve babamı izlerdim. Engelli olmalarına rağmen hayattan kopmayan ve eğitimli bir ailede büyüdüm. Ablam benden 8 yaş daha büyüktü. O, hem sesli olarak hem de işaret dili ile iletişim kurabiliyordu. Birçok şeyi ondan öğrendim. Birbirimizle anlaşabiliyorduk ama yeterli değildi. İşitme engellilerin camiasına girdikçe hem onlar gibi hem de diğer insanlar gibi iletişim kurabilmenin bana sorumluluk yüklediğini fark ettim. Eğitimimi o yönde dizayn ettim. İstedim ki işitme engelliler haberlerden haberdar olsunlar. O nedenle üniversitede radyo ve televizyon okudum. Aynı zamanda işaret dilinde de kendimi geliştirmeye devam ettim. Üniversiteden mezuniyetime bir otobüs dolusu işitme engelli geldi. Çünkü onlar sesleri duyamadıkları için haberleri de pek dinleyemiyorlardı. Okuldan mezun olunca televizyonlarda gönüllü olarak haberleri işaret dili ile tercüme ettim? dedi.

İşitme engelli bireylerle olan iletişimsizlik sorununun ortadan kalkması için çok mücadele ettiğini belirten Çolak, 'Hiç yılmadım. Hiçbir zaman elimdeki başarılarla yetinmedim. Hep daha nasıl faydalı olabilirim, diye düşündüm. Ailemin dezavantajını avantaja çevirerek sadece ülkede değil, uluslararası anlamda engelli bireylerin sesi oldum" diye konuştu.

KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU
KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU

YORUMLAR
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BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı BOED yönetimi engelli kadınlar ve annelerini unutmadı 12 yıldır engelli üyelerine hem annelik hem ablalık yapıyor 12 yıldır engelli üyelerine hem annelik hem ablalık yapıyor

Kübra Çolak, Ortahisar, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜBRA, AİLESİ İÇİN ÖĞRENDİĞİ İŞARET DİLİNDE ULUSLARARASI TERCÜMAN OLDU - Son Dakika


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