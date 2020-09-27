Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili teslim olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili teslim olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve İzmir'de teslim olan pratisyen doktor, çıkarıldığı mahkemede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi...

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili teslim olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, System.String[]

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve İzmir'de teslim olan pratisyen doktor, çıkarıldığı mahkemede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cezaevine gönderildi

Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Öner Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Beylikdüzü, Botoks, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili teslim olan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika

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