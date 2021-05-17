Kübra Büyükduman, "Mutfağını Atölye Yapan Herkes Bu İşte Başarılı Olabilir" - Son Dakika

Kübra Büyükduman, "Mutfağını Atölye Yapan Herkes Bu İşte Başarılı Olabilir"

17.05.2021 11:00
Kübra Büyükduman,

Sizi biraz tanıyalım kimdir Kübra Büyükduman? Merhaba ben Kübra Büyükduman. Ankara da doğdum büyüdüm. İlkokul ve liseyi Polatlı da bitirdim. Üniversite hayatıma Ankara Gazi üniversitesinde devam ettim Fen fakültesi Biyoloji mezunuyum. Akabinde öğretmenlik için formasyonumu Yozgat Bozok üniversitesinden aldım. Ve hemen öğretmenlik mesleğime adımımı atıp özel sektörde çalışmaya başladım.

Bir kızım var 5 yaşına girecek, 7 yıllık evliyim. Öğretmenlik mesleğimi askıya alma kararından sonra bakış açım değişti farklı alanlara yönelerek kendimi keşfettim diyebilirim.

Mutfağınızı atölye haline getirmişsiniz nasıl bi süreçle başladı bu hikaye?

Evet eski evimin mutfağı tamamen atölye idi aslında tüm ev öyleydi. Salon koltuklarım ve masa sehpa üzerleri yaptığım malzemeler ile dolu idi. Mutfakta boyuyor salonda vernikliyordum ürünleri. Öyleki evde masa kalmamış biz yer sofrasında yemek yiyorduk.

Süreç nasıl başladı kısmına gelecek olursak şöyle; önceleri bi kaç parça ürün yapabiliyordum bir sene maliyetine ürün sattım evimin en müsait ve suya yakın alanı mutfaktı masa üzerine çarşaflar serip başladım orda boyamaya önceleri malzemem azdı yapıp kaldırıyordum sonra iş büyümeye başladı ve artık diğer odalara da taşmaya başladım. Önce kömürlüğü depo yaptık sonra farklı bi alan daha kiraladım çünkü yetmiyordu malzemelerin hacmi büyüktü.

Peki işin bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyor muydunuz?

Aslında evet çünkü sosyal medyayı bu alanda çok güzel kullandım günlerim gecelerimi verdim algoritmaları çözmeye ona göre yollar çizmeye başladım ne üretirseniz üretin önce pazarınız olması gerek pazar olmadan bi işe girmek çılgınlık zamanla bunu daha net anladım. Halk arasında caddenin köşe başındaki dükkanı tutma fikri artık öldü bence devir Online ve teknoloji bunu iyi kullandığımı düşünüyorum.

Peki sizin gibi girişimci ruhu olan kadınlara ne önerirsiniz?

Öncelikle ne yapmayı sevdiklerini belirlemeliler ve denemeliler belki olmayacak beceremediği bi iş olacak hemen B planı kurmalı olmadı mı C, D, E.... diye gitmeli bu planlar. Kendimi dünyanın tek mesleği öğretmenlik değil fikrine alıştırdığımda ufkum genişledi benim. Diyelimki yapmaktan büyük keyif aldığı alanı buldu şimdi en iyisini üretmek için uğraşma zamanı en güzel öğrenme yöntemi deneme yanılmadır eğitimde de böyledir bu. Ve ardından pazarlarını kurmalılar bunu sadece sosyal medya olarak algılamayın komşuları yakın çevresi. Eğer arkadaş dost meclisi kalabalıksa burası da bi pazardır. Fakat ürettiği ürün ile müşteri kitlesi uyum sağlıyor mu bunun planı yapılmalı. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız ve öğrenmeliyiz.

Kübra Büyükduman, Mutfağını Atölye Yapan Herkes Bu İşte Başarılı Olabilir

Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kübra Büyükduman, 'Mutfağını Atölye Yapan Herkes Bu İşte Başarılı Olabilir' - Son Dakika


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