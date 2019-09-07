Son Dakika Haberleri: Kübra Can cover heyecanı yaşıyor
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Kübra Can cover heyecanı yaşıyor

1 saat önce

Kübra Can, çok fazla sevdiği Sezen Aksu şarkılarından 'Geçer'i cover yaptı.

Kübra Can cover heyecanı yaşıyor, System.String[]

Sahne performanslarına 10 seneyi geçen bir zamandır devam eden Kübra Can,yeni cover çalışmasının heyecanını yaşıyor. Canlı müzik performanslarından dolayı çok büyük bir beğeni toplamayı başaran ünlü şarkıcı, Cover yapmak için 'çok seviyorum' dediği Sezen Aksu'ya ait olan 'Geçer'i tercih etti.

Daha öncesinde 2 tane single çalışmasıyla karşımıza çıkan Kübra Can aranjör kerem öktenle çalışmıştı. Birincisi yine bir Cover olan ''Oyalama Beni'' isimli bir single şarkıyken, ikinci olarak sözve müziği Bulut Baru'ya ait olan daha önce hiç kimsenin seslendirmediği yeni yazılmış bir şarkıyla adını duyuran sanatçı bu defa yaptığı cover çalışmasında ise aranjör Bulut Baru ile bir araya geldi

Kübra Can Kimdir?

Kübra Can, Ankara ilinden karşımıza çıkmış olan bir yetenek. Ankara'da dünyaya gelip büyümüş olan genç ve başarılı şarkıcı, orta öğretimini bitirdikten sonra Ege Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İzmir iline yerleşti. Burada da Türk Musikisi ile alakalı bir eğitim almış olan Kübra, yaklaşık olarak 10 seneden beri de canlı sahne performansları sergilemeyi sürdürüyor. Türkiye'de nerdeyse her yerde farklı festivallerde sahneye çıkarak şarkılarını seslendiren Kübra, bugüne kadar geçen zamanda pek çok ünlü isimle de çalışmalar yapmış bir isimdir.

Sezen Aksu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:32 Kaynak: Bültenler
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