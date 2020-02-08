Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya - Son Dakika Spor

Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya

15 dakika önce

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya, System.String[]

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken Serbest Stil Çifler'de ise ikinci oldu.


Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da düzenlenen uluslararası turnuvada Kübra Dağlı Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde podyumun en üst basamağına çıktı. Dağlı, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran'la gümüş madalya kazandı.


"Ülkemi gururlandıracağım"


Türkiye Şampiyonası'nda sonra hedef turnuvalarından birinde daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dağlı, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu arttırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım." dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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