Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu ve Red Bull'un desteklediği Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran ile birlikte gümüş madalya kazandı.

"ÜLKEMİ GURULANDIRACAĞIM"

Türkiye Şampiyonası'ndan sonra hedef turnuvalarından birinde daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren milli sporcu Kübra Dağlı, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu artırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım" dedi.