Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya - Son Dakika Spor

Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu ve Red Bull'un desteklediği Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu ve Red Bull'un desteklediği Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran ile birlikte gümüş madalya kazandı.

"ÜLKEMİ GURULANDIRACAĞIM"

Türkiye Şampiyonası'ndan sonra hedef turnuvalarından birinde daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren milli sporcu Kübra Dağlı, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu artırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım" dedi.


İstanbul, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak
KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi Bolu tem otoyolu istanbul istikametinde 5 araç çarpıştı, yol kapandı Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:13:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kübra Dağlı'dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]