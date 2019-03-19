Son Dakika Haberleri: Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonu Oldu

43 dakika önce

Türkiye'nin yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

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Türkiye'nin yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Dağlı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Serbest Stil Çiftler'de partneri Emirhan Muran'la güzel bir performans ortaya koydu. Muran ve Dağlı, bu performansları sonrasında altın madalyayı kazandı. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ayrıca, Serbest Stil Ferdi Kadınlar müsabakaları sonrasında da podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Çalışmalarımın karşılığını aldım"

Üç kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm. Umarım daha büyük başarıları imza atmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Spor
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