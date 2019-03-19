Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye'nin en yetenekli tekvando sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda "Serbest Stil Çiftler" kategorisinde altın, "Serbest Stil Ferdi Bayanlar" kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin en yetenekli tekvando sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda "Serbest Stil Çiftler" kategorisinde altın, "Serbest Stil Ferdi Bayanlar" kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.



Red Bull açıklamasına göre, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.





Dağlı, Ankara'da düzenlenen turnuvada "Serbest Stil Çiftler"de partneri Emirhan Muran'la muhteşem bir performans sergiledi. Muran ve Dağlı, bu performansları sonrası altın madalya kazandı.



3 kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, ayrıca, "Serbest Stil Ferdi Bayanlar" müsabakaları sonrasında da podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.





"Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm. Umarım daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım