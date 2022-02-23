Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak - Son Dakika
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Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

23.02.2022 12:21
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

'Şehre izini bırak' projesi kapsamında iki takım kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak.

'Şehre izini bırak' projesi kapsamında iki takım kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak.

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirmeye devam ediyor. Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı proje, sporseverleri yeni bir meydan okumaya davet ediyor. Proje kapsamında iki takım kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak. Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler internet üzerinden projeye kayıt olabiliyor.

KÜBRA DAĞLI'NIN TAKIMIYLA BORA ALTINTAŞ'IN TAKIMI MÜCADELE VERECEK

Dünya Şampiyonu tekvandocu Kübra Dağlı ile Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için harekete geçti. İki Red Bull sporcusu, 'Kırmızı Takım' ve 'Mavi Takım' olmak üzere iki takım oluşturarak, "Şehre İzini Bırak" projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp birinci olmaya çalışacak. Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler internet üzerinden projeye kaydolup görevleri yapmaya başlayabiliyor.

(İHA)

Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

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Bora Füzesi, Türkiye, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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