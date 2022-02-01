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Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu - Son Dakika

Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu

01.02.2022 12:03
Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu

Avcılar'da Kübra Ece'nin eski erkek arkadaşının olduğu söylenen 4'ncü kattaki evden düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili kuzeni İbrahim Sümer konuştu.

Avcılar'da Kübra Ece'nin eski erkek arkadaşının olduğu söylenen 4'ncü kattaki evden düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili kuzeni İbrahim Sümer konuştu. Sümer, "Adaletimize güveniyoruz. O şahısla nişanlı değildi" dedi.

Olay, Cumartesi sabaha karşı Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre daha önce bir televizyon programına da katılan Kübra Ece(30) Beylidüzü'nde bir arkadaşının doğum gününü kutlamasına katıldıktan sonra Avcılar Gümüşpala'da ikamet eden eski erkek arkadaşı olduğu söylenen Mehmet Emre Ş. isimli arkadaşına gitti. Ece burada 4'ncü kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili acılı aile şikayetçi üzerine, gözaltına alınan ve aralarında eski erkek arkadaşının olduğu söylenen 7 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kuzeninin ölümüyle ilgili konuşan İbrahim Sümer, herkese sabırlar dileyip olayı sabaha karşı haber aldıklarını ifade ederek, "Hastanede vefat ettiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla yıllardır arkadaşı olan kız arkadaşının doğum gününe gittikleri doğum gününe müteakip eve döndükleri. O arada telefon mu geliyor ne oluyorsa tekrar dönüp olayın gerçekleştiği eve Avcılar'a gidiyorlar. Orada bir arbede olup olmadığını bilmiyoruz. Vücudunda darp izi var mı yok mu bilmiyoruz ama sırt üstü düştüğünü beyninden yaralandığını biliyoruz. Adaletimize güveniyoruz" dedi.

"Nişanlı değildi o şahısla"

24 saatten daha fazla süre şüphelilerin gözaltında olduğunu ifade eden Sümer, "Bazı haberlerde nişanlı deniliyordu ama nişanlı değildi o şahısla. Aralarında bir dost bağı arkadaşlık olmuş ama 1 aydan fazla olmuş ayrılalı. İsteme, nişan, aile arasında böyle bir şey yok. Kendi aralarında da olduğunu düşünmüyorum. Aile olarak babası annesi kardeşleri şikayetçi oldu. Ailesi olarak kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bu olayların yaşanmaması için, toplumsal bilincin olması için, insanların kadınlara düşmanlığı olmaması için uğraşacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu
Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu

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İbrahim Sümer, Cumartesi, Avcılar, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kübra Ece'nin acılı kuzeni konuştu - Son Dakika


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