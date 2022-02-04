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Kübra Ece'nin ölümüne yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Kübra Ece'nin ölümüne yeni görüntüler ortaya çıktı

04.02.2022 10:38
Kübra Ece'nin ölümüne yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden televizyon programlarıyla ünlenen Kübra Ece'nin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çaktı.

İstanbul'da 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden televizyon programlarıyla ünlenen Kübra Ece'nin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çaktı. Görüntülerde, genç kızın koşarak balkona geldiği, ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görülüyor.

Avcılar'da Kübra Ece'nin 4'üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; 29 Ocak akşamı bir arkadaşının doğum günü için Esenyurt'taki kafede arkadaşlarıyla bir araya gelen Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine dönmüştü. Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine geçmişti.

Bir süre evde yapılan konuşmaların ardından genç şahsın 4'üncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde genç kızın bir anda koşarak balkona geldiği ve kendisini aşağı attığı görülüyor. Görüntülerde genç kızın peşinden bir kişinin koşarak yakalamaya çalıştığı da görülüyor. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, İstanbul, Esenyurt, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kübra Ece'nin ölümüne yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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