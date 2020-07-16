Kübra İmren Siyahdemir, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kısa forvet mevkisinde oynayan Kübra, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giymişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:30
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