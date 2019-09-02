Son Dakika Haberleri: Kübra Kip'in Oscar heyecanı
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Kübra Kip'in Oscar heyecanı

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli festivallerinden ödüllerle dönen başarılı oyuncu Kübra Kip'in başrolünde oynadığı 'Bağlılık- Aslı' filmi, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi.

Kübra Kip'in Oscar heyecanı, System.String[]

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği "Bağlılık- Aslı"92.Akademi Ödülleri'ne Türkiye'nin Oscar adayı olarak gönderilecek. Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yer aldığı film, Türkiye'de ise 20 Eylül'de vizyona girecek.

FİLMİN FRAGMANINI PAYLAŞARAK

TÜM EKİBİ KUTLADI

Filmde doğum sonrasında işe başlamak için bakıcı arayışına giren ve Gülnihal'in hayatına girmesiyle bazı gerçeklerle yüzleşen 'Aslı' karakterini canlandıran Kip'i bu kez de Oscar heyecanı sardı. Filminin Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilmesinden mutluluk duyan Kübra Kip, sosyal medyasında filmin fragmanını paylaşarak "Heyecanımı anlatamam. Yönetmenimiz Semih Kaplanoğlu ve filmde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020'de Hollywood'da bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Semih Kaplanoğlu, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:35 Kaynak: Bültenler
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