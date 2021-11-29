KÜBRA'NIN AİLESİ, 'ETKİN SORUŞTURMA' İÇİN BAROYA BAŞVURDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da kendisinden 17 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) ailesi, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi ve dosyanın takipçisi' olması için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurdu.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 17 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin'i bulmak için çalışma başlattı.

AİLESİ, DİYARBAKIR BAROSU'NA BAŞVURDU

Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının alıkonulduğunu ya da başına bir şey geldiğini düşündüğünü söyledi. 17 gündür kızından haber alamayan Kübra'nın ailesi, bugün Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurdu. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'da yaşayan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in ailesi soruşturmanın etkin yürütülmesi ve dosyanın takipçisi olmamız için merkezimize bugün başvuru yapmıştır. Kübra Ekin'in bir an önce bulunması için konunun takipçisi olacağız" denildi.

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.