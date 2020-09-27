Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği botoks operasyonunun ardından fenalaşarak, hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İzmir'de teslim olan pratisyen doktor Öner Özsoyeri, çılarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadenin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,