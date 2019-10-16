Kübra'nın düğününden önemli anlar!

Gelinler yemeklerini yapmaya başladıkları sırada stüdyoya Kübra'nın nikah ve düğün görüntileri verlimeye başladı. Kübra, o anları hatırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kaynanası Hatice Hanım ise, duygu dolu anları izlerken gözyaşlarını tutamadı. İzleme sonrası gelinler kendi aralarında, kaynanalar da odalarında kritiğini yaptılar...



