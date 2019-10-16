Kübra'nın düğününden önemli anlar!
44 dakika önce
Gelinler yemeklerini yapmaya başladıkları sırada stüdyoya Kübra'nın nikah ve düğün görüntileri verlimeye başladı.
Gelinler yemeklerini yapmaya başladıkları sırada stüdyoya Kübra'nın nikah ve düğün görüntileri verlimeye başladı. Kübra, o anları hatırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kaynanası Hatice Hanım ise, duygu dolu anları izlerken gözyaşlarını tutamadı. İzleme sonrası gelinler kendi aralarında, kaynanalar da odalarında kritiğini yaptılar...
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:02
Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Kraliyet gelini Kate Middleton, Pakistan'da şıklığı ile kendine hayran bıraktı Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, ilk kez Instagram hesabı açtı