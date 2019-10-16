Son Dakika Haberleri: Kübra'nın düğününden önemli anlar!
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Kübra'nın düğününden önemli anlar!

44 dakika önce

Gelinler yemeklerini yapmaya başladıkları sırada stüdyoya Kübra'nın nikah ve düğün görüntileri verlimeye başladı.

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Gelinler yemeklerini yapmaya başladıkları sırada stüdyoya Kübra'nın nikah ve düğün görüntileri verlimeye başladı. Kübra, o anları hatırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kaynanası Hatice Hanım ise, duygu dolu anları izlerken gözyaşlarını tutamadı. İzleme sonrası gelinler kendi aralarında, kaynanalar da odalarında kritiğini yaptılar...


Hatice Hanım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:02 
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