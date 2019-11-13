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Kübra'nın hayalini gerçekleştirdiler

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli, 13 yaşındaki Kübra Tuncay'a bir grup gönüllü tarafından akülü sandalye hediye edildi.

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DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli, 13 yaşındaki Kübra Tuncay'a bir grup gönüllü tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Çocuklar üşümesin' ismini alan gönüllü grubun üyesi olan gençler son olarak Kübra Tuncay için yardımda bulundu. Dicle ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan Kübra Tuncay'ın evine giden gençler önce sihirbazlık gösterisi yaptı. Ardından Tuncay'ın akülü sandalyesi getirilerek kendisine hediye edildi. Kübra'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar cep telefonu kameralarına da kaydedildi.


Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:05 Kaynak: DHA
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