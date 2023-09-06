Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur\'dan acı haber geldi
Son Güncelleme: 06.09.2023 19:05

Bursa'da doğum yaptıktan sonra "kronik atriyal ve bağırsak disritmi" (CAID) hastalığına yakalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sağlığını yakından takip ettiği acil tıp teknisyeni Kübra Nur Palut'tan acı haber geldi. Erdoğan'ın, tedavi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdiği ve bir süre yurt dışında tedavi gören Palut'un hastalığı yeniden nüksetti. Genç kadın, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile yakından ilgilendiği Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli acil tıp teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut hayatını kaybetti.

DOĞUM YAPTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA "CAID" TEŞHİSİ KONULDU

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 4 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırılan Kübra'ya yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen "kronik atriyal ve bağırsak disritmi" (CAID) hastalığı teşhisi konuldu. Yemek yiyemeyip sadece serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavisi için birçok hastaneye başvurdu, ancak sonuç alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN KOCA'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilip daha sonra yurt dışına gönderilerek tedavisi bir süre burada yapıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Kübra Nur Palut'un sağlık durumunda düzelme gözlemlendi.

BURSA'DA DEFNEDİLDİ

Genç kadın geçtiğimiz ay tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Palut'un cenazesi İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda defnedildi. Genç kadının tabutunun üzerine 112 kıyafeti konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi - Son Dakika
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