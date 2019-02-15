Kübra Öğretmen Öğrencilerinin Gözyaşları Arasında Defnedildi

Mersin
'de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Kübra Aşkın, öğrencilerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mersin'de eski eşi tarafından aracıyla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Çamlıbel
Kız Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın'ın (37) cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi
morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Güneykent
Mezarlığı'na getirildi.
Cenaze törenine genç kadının yakınlarının yanı sıra öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri de katıldı. Kübra Aşkın'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Genç
kadının yakınları ise "Öksüz büyüdü. 10 yıl işkence etti. Boşandı yine kurtulamadı. İşkenceyle öldürmüşler. Vicdansızlar, ömür boyu hapis etsinler. Kadın cinayetleri yeter artık. Artık idam çıksın" ifadelerini kullandı.
Olayın geçmişi
Dün gece merkez Yenişehir
ilçesi Menteş
Mahallesi İstemihan Talay
Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halinde iken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise daha sonra polise teslim olmuştu. - MERSİN